2019-10-20T08:26:57+03:00
Общество

В Смоленской области 43 человека болели корью

Врачи просят жителей столицы региона сделать прививки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива администрации Смоленской области.ФОТО: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленской области 43 человека с начала года переболели корью. Из них двое – дети. Врачи просят смолян сделать прививки от этого инфекционного заболевания. По их словам, эта мера является эффективной и способна защитить организм от заразы на длительное время.

- Вакцина поступила в учреждения здравоохранения в полном объеме, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - В настоящее время прививки сделали 20 058 человек (91,4% от плана, при регламентируемом показателе 75%).

Напомним, корь – это инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей, и сопровождается сыпью.

Ранее в регионе началась прививочная компания для взрослого населения от гриппа. По словам сотрудников администрации региона, прививками будут обеспечены более 360 тысяч человек. Пациенты получают отечественный препарат «Совигрипп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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