В Смоленске отключат холодную воду в 41 доме

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-21T06:52:03+03:00

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В Смоленске «Горводоканал» приступает к ремонтным работам, из-за этого поочередно 21 и 22 октября в 41 доме столицы региона не будет холодной воды.

21 октября с 10.00 до окончания работ обезвожат ул. 12 лет Октября, д. 7, 7а, 7в, 7г, 7д, Верхне-Лермонтовский пер., д. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 6, 8, 10, 17, 19. Подвоз воды будет организован к д. 7 по ул. 12 лет Октября.

22 октября с 10.00 до окончания работ воды не будет на ул. Николаева, д.18, 20, 22, Ново-Чернушенский пер., д. 5, ул. Коммунистическая, д. 39/11, 11а, 13, 15/2, 17, 19, 21, 22, ул. Докучаева, д. 1, 3, 5, 22, ул. Барклая-де-Толли, д. 3, 5, 7, ул. Маршала Жукова, д. 4, 9, 12, 21, ул. Б. Советская, д. 41/18, 45/1. Водовоз будет дежурить у дома №5 на Ново-Чернушенском пер.

Заказать бочку можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Смоленске не у всех горожан стали греть батареи. Среди причин называют - завоздушенные батареи, капремонт жилого фонда, переход на индивидуальное отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU