2019-10-21T08:27:11+03:00
Происшествия

Под Смоленском автослесарь отремонтировал и разбил чужую машину

Мужчина решил попробовать в деле машину, но не справился с управлением и перевернулся в кювете
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Под Смоленском 32-летний ранее судимый автослесарь отремонтировал и разбил чужую машину. ДТП произошло в деревне Русилово, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По словам виновника аварии, он починил машину, а затем решил попробовать ее на дороге, но во время движения, не справился с управлением, на скорости слетел в кювет и перевернулся. Владелец машины в момент ДТП находился за пределами региона.

Ранее в Смоленске на перекрестке с проспектом Гагарина появилась еще одна «вафельница».

ИСТОЧНИК KP.RU

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