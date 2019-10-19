2019-10-19T19:13:42+03:00
Общество

В Смоленске на перекрестке с проспектом Гагарина появилась «вафельница»

Разметка запрещает выезд на середину дороги
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В Смоленске на втором перекрестке появилась «вафельница».В Смоленске на втором перекрестке появилась «вафельница».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на втором перекрестке появилась «вафельница». Разметку нарисовали на пересечении улиц проспекта Гагарина – Урицкого – Николаева.

Ранее такой же прямоугольник был нарисован на перекрестке улиц Николаева-Кирова. По словам полицейских, разметка ориентирует водителя, где нужно остановиться, если на участке дороги возник затор. Штраф за остановку на «вафельнице» составляет 1000 рублей. Фиксировать нарушение со стороны водителей будут ранее установленные на перекрестках камеры видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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