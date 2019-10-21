В Смоленске машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку
На улице Черняховского дорогу не поделили две иномарки
ФОТО: vk.com/smolensk_lakeland.
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В Смоленске на улице Черняховского машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку. ДТП произошло в десятом часу утра 21 октября, пишут очевидцы в соцсетях.
Сообщается, что машины получили серьезные повреждения. Движение от ТЦ «Юбилейный» затруднено. О пострадавших не сообщается.
А на выходных на перекрестке с проспектом Гагарина появилась «вафельница». Разметку нарисовали на пересечении с улицей Урицкого и Николаева.
ИСТОЧНИК KP.RU