В Смоленске машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-21T10:01:03+03:00

На улице Черняховского дорогу не поделили две иномарки

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В Смоленске на улице Черняховского машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку. ДТП произошло в десятом часу утра 21 октября, пишут очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что машины получили серьезные повреждения. Движение от ТЦ «Юбилейный» затруднено. О пострадавших не сообщается.

А на выходных на перекрестке с проспектом Гагарина появилась «вафельница». Разметку нарисовали на пересечении с улицей Урицкого и Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU