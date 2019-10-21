2019-10-21T10:01:03+03:00
Происшествия

В Смоленске машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку

На улице Черняховского дорогу не поделили две иномарки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: vk.com/smolensk_lakeland.ФОТО: vk.com/smolensk_lakeland.
Изменить размер текста:

В Смоленске на улице Черняховского машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку. ДТП произошло в десятом часу утра 21 октября, пишут очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что машины получили серьезные повреждения. Движение от ТЦ «Юбилейный» затруднено. О пострадавших не сообщается.

А на выходных на перекрестке с проспектом Гагарина появилась «вафельница». Разметку нарисовали на пересечении с улицей Урицкого и Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24