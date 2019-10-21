В Смоленске при пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-21T11:09:18+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина. ЧП произошло в начале восьмого утра 21 октября на Московском шоссе.

- В ликвидации пожара участвовали отделения 2-й специализированной и 3-й пожарно-спасательных частей. Тело мужчины найдено в процессе тушения огня, - сообщили в МЧС.

Личность человека и причины случившегося устанавливают специалисты.

Ранее под Смоленском сгорела ферма с животными. Страшный пожар произошел в ночь на 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU