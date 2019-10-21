В Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку
Малышка получила травмы
В Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку.
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В Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД. Малышка получила травмы.
ДТП произошло около 14.30 20 октября на улице Маршала Еременко рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее под колесами машины на проспекте Гагарина оказалась женщина. Пешеход переходила дорогу вне «зебры» в темное время суток. Желание сократить путь привело к трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU