СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-21T11:07:20+03:00

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В Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД. Малышка получила травмы.

ДТП произошло около 14.30 20 октября на улице Маршала Еременко рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее под колесами машины на проспекте Гагарина оказалась женщина. Пешеход переходила дорогу вне «зебры» в темное время суток. Желание сократить путь привело к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU