В Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков
В Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков в СМУП «ВЦ ЖКХ». Получатели квитанций могут сообщить о потребленных кубах по телефону через звонок, смс и по интернету. Новые способы не займут много времени, говорят в администрации Смоленска.
Кроме новых вариантов старые способы передачи данных никто не отменял. Узнать подробности, ознакомиться с различными способами передачи показаний и конкретными примерами можно на сайте городской администрации в разделе «Объявления».
Ранее стало известно, что не все дома областного центра подключены к теплу. Среди причин называют - завоздушенные батареи, капремонт жилого фонда, переход на индивидуальное отопление.
ИСТОЧНИК KP.RU