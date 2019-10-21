СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-21T14:10:52+03:00

Получатели квитанций могут сообщить о потребленных кубах по телефону через звонок, смс и по интернету

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В Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков в СМУП «ВЦ ЖКХ». Получатели квитанций могут сообщить о потребленных кубах по телефону через звонок, смс и по интернету. Новые способы не займут много времени, говорят в администрации Смоленска.

Кроме новых вариантов старые способы передачи данных никто не отменял. Узнать подробности, ознакомиться с различными способами передачи показаний и конкретными примерами можно на сайте городской администрации в разделе «Объявления».

Ранее стало известно, что не все дома областного центра подключены к теплу. Среди причин называют - завоздушенные батареи, капремонт жилого фонда, переход на индивидуальное отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU