В Смоленске посетитель ресторана устроил конфликт с барменом
Молодой мужчина ударил сотрудника общепита, а потом бросил в него стакан, говорят в полиции
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске посетитель ресторана устроил конфликт с барменом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Молодой мужчина ударил сотрудника общепита, а потом бросил в него стакан. Конфликт произошел в Ленинском районе Смоленска.
Полицейским удалось задержать недовольного клиента заведения. Им оказался ранее судимый за побои 25-летний местный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция просила отозваться свидетелей ДТП на улице М. Еременко: неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU