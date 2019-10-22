СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-22T11:34:50+03:00

Молодой мужчина ударил сотрудника общепита, а потом бросил в него стакан, говорят в полиции

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В Смоленске посетитель ресторана устроил конфликт с барменом, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Молодой мужчина ударил сотрудника общепита, а потом бросил в него стакан. Конфликт произошел в Ленинском районе Смоленска.

Полицейским удалось задержать недовольного клиента заведения. Им оказался ранее судимый за побои 25-летний местный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция просила отозваться свидетелей ДТП на улице М. Еременко: неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU