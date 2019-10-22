2019-10-22T13:23:45+03:00
Общество

Смоленские артисты сыграли в «Поле чудес» на Первом канале

Эфир программы можно посмотреть уже в эту пятницу, 25 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Смоляне снова сыграли в «Поле чудес» на Первом канале. На этот раз за барабаном оказался фольклорный ансамбль ДК микрорайона Гнездово. Запись с выступлением артистов покажут в пятницу, 25 октября, в 19.45. 0+

Ранее в популярной передаче приняли участие житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы. Герои программы не подавали заявку на участие в шоу – редакция программы сама вышла на самобытный коллектив и пригласила в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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