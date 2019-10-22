СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-22T17:27:13+03:00

Сумма долга по зарплате составила 225 тысяч рублей

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Смоленский предприниматель не рассчитал работника после увольнения. Сотрудник организации недополучил 225 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального УФССП рассказали, что приставы неоднократно пытались убедить начальника выплатить долг экс-сотруднику – накладывали арест на счета, регистрационные действия числящегося за ним дорогого автомобиля «БМВ», но деньги пришли лишь после того, как должник обратился в налоговую службу.

- Судебный пристав направил в налоговую службу постановление об обращении взыскания на сумму выплат по налоговому вычету. Эта мера подействовала – должник полностью погасил долг, - рассказали в УФССП.

Ранее мужчина чуть не лишился дорогой иномарки. Приставы арестовали автомобиль из-за большого долга по налогам: мужчина не доплатил службе около 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU