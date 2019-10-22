2019-10-22T17:27:13+03:00
Общество

Смоленский предприниматель не рассчитал работника после увольнения

Сумма долга по зарплате составила 225 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: УФССП по Смоленской области.ФОТО: УФССП по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смоленский предприниматель не рассчитал работника после увольнения. Сотрудник организации недополучил 225 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального УФССП рассказали, что приставы неоднократно пытались убедить начальника выплатить долг экс-сотруднику – накладывали арест на счета, регистрационные действия числящегося за ним дорогого автомобиля «БМВ», но деньги пришли лишь после того, как должник обратился в налоговую службу.

- Судебный пристав направил в налоговую службу постановление об обращении взыскания на сумму выплат по налоговому вычету. Эта мера подействовала – должник полностью погасил долг, - рассказали в УФССП.

Ранее мужчина чуть не лишился дорогой иномарки. Приставы арестовали автомобиль из-за большого долга по налогам: мужчина не доплатил службе около 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области не допустили ДТП на ж/д переезде
В Десногорске обсуждают новый парк
Продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре»
Смоленские артисты сыграли в «Поле чудес» на Первом канале
В Смоленской области ищут пропавших парня и девушку
Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском
В Смоленске произошел серьезный пожар на улице Рыленкова
Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском
В Смоленске посетитель ресторана устроил конфликт с барменом
Более 6 тысяч человек останутся без горячей воды и тепла в Смоленске
Водитель снял видео, как дети бросаются под колеса машин в Смоленске
В Смоленске трамвайные пути собираются выделить бордюрами
В Смоленске произошло серьезное ДТП с пятью машинами
В Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков
В Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку
В Смоленске при пожаре погиб мужчина
В Смоленске машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку
В домах, 5 садах и 3 поликлиниках Смоленска отключат горячую воду
Под Смоленском автослесарь отремонтировал и разбил чужую машину
В Смоленске отключат холодную воду в 41 доме
В Смоленске мошенники украли у молодого парня 240 тыс. рублей
В Смоленской области 43 человека болели корью
В Смоленске в середине осени распустились одуванчики