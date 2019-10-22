2019-10-22T18:19:50+03:00
Происшествия

В Смоленской области не допустили ДТП на ж/д переезде

Машина заглохла на путях
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В Смоленской области не допустили ДТП на ж/д переезде. Инцидент произошёл в 14:03 22 октября.

По предварительным данным, водитель легковой машины нарушил правила дорожного движения, стал пересекать пути на запрещающий сигнал сигнализации и заглох на путях, создав аварийную ситуацию. Увидев нарушение, дежурная по переезду оперативно оповестила локомотивные бригады приближающихся поездов о препятствии, что позволило избежать столкновения. Через 9 минут машину убрали с пути.

В пресс-службе МЖД отмечают, что с начала 2019 года на переездах в нашем регионе произошло 2 ДТП - двое погибли, один пострадал. Происшествия произошли из-за грубого нарушения ПДД водителями машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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