2019-10-23T07:04:52+03:00
Общество

Четыре крупные улицы отремонтируют в 2020 году

Дорожники обновят не только проезжую часть, но и тротуар
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Четыре крупные улицы отремонтируют в 2020 году. Речь идет о Кутузова, Попова, Шевченко и Николаева, сообщили в администрации региона.

Также в следующем году власти рассчитывают дополнительные средства областного дорожного фонда вложить на обновление ряда центральных дорог. Работы пройдут на Маяковского, Пржевальского и др.

Ранее власти в очередной раз обсудили с активистами реконструкцию улицы Николаева. Речь шла о выделении трамвайных путей бордюрами, ремонте коммуникаций и создании платформ для остановки трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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