Четыре крупные улицы отремонтируют в 2020 году
Дорожники обновят не только проезжую часть, но и тротуар
ФОТО: администрация Смоленска.
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Четыре крупные улицы отремонтируют в 2020 году. Речь идет о Кутузова, Попова, Шевченко и Николаева, сообщили в администрации региона.
Также в следующем году власти рассчитывают дополнительные средства областного дорожного фонда вложить на обновление ряда центральных дорог. Работы пройдут на Маяковского, Пржевальского и др.
Ранее власти в очередной раз обсудили с активистами реконструкцию улицы Николаева. Речь шла о выделении трамвайных путей бордюрами, ремонте коммуникаций и создании платформ для остановки трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU