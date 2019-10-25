СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-25T06:41:40+03:00

Под Смоленском на дороге произошло смертельное ДТП с пешеходом. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

На трассе М1 после Дивасов фура сбила пешехода, сообщают пользователи соцсетей. ДТП произошло в районе восьми вечера 24 октября. Сообщается, что мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От тяжелых травм он скончался на месте аварии.

Пользователи соцсетей отмечают, что рядом находился надземный переход, но мужчина решил сократить путь. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Ранее стали известны подробности еще одного смертельного ДТП на трассе с участием микроавтобуса, где пострадали 8 человек. Позднее женщина скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU