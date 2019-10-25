2019-10-25T08:41:44+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку

Дикий зверь вышел ночью на охоту
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.Фото: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.
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В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку. Камеры зафиксировали дикое животное, когда он вышел на охоту. Уникальное видео, где можно вблизи рассмотреть рыжего обитателя леса, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

Автор видео отметил, что животное внимательно и осторожно осматривает камеру, что говорит о его правильном здоровом поведении. При этом отмечается, что, если бы лис вед бы себя по-другому, тогда нужно было бы сообщить о факте в ветслужбу и администрацию поселения.

Также в паблике говорится, что здоровые рыжие обитатели леса проявляют осторожность к людям и боятся их.

Ранее жители Рославля рассказали в соцсетях о гибели белки в городском парке. Сообщается, что животное могло умереть из-за неправильного питания.

В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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