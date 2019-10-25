В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку
В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку. Камеры зафиксировали дикое животное, когда он вышел на охоту. Уникальное видео, где можно вблизи рассмотреть рыжего обитателя леса, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.
Автор видео отметил, что животное внимательно и осторожно осматривает камеру, что говорит о его правильном здоровом поведении. При этом отмечается, что, если бы лис вед бы себя по-другому, тогда нужно было бы сообщить о факте в ветслужбу и администрацию поселения.
Также в паблике говорится, что здоровые рыжие обитатели леса проявляют осторожность к людям и боятся их.
Ранее жители Рославля рассказали в соцсетях о гибели белки в городском парке. Сообщается, что животное могло умереть из-за неправильного питания.
В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU