СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-25T08:41:44+03:00

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В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку. Камеры зафиксировали дикое животное, когда он вышел на охоту. Уникальное видео, где можно вблизи рассмотреть рыжего обитателя леса, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

Автор видео отметил, что животное внимательно и осторожно осматривает камеру, что говорит о его правильном здоровом поведении. При этом отмечается, что, если бы лис вед бы себя по-другому, тогда нужно было бы сообщить о факте в ветслужбу и администрацию поселения.

Также в паблике говорится, что здоровые рыжие обитатели леса проявляют осторожность к людям и боятся их.

Ранее жители Рославля рассказали в соцсетях о гибели белки в городском парке. Сообщается, что животное могло умереть из-за неправильного питания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/740018" frameborder="0"></iframe> В Смоленском Поозерье осторожный лис попал в фотоловушку.ВИДЕО: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU