Под Смоленском мужчина убил одноклассника на встрече выпускников
Под Смоленском мужчина убил одноклассника на встрече выпускников, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Трагедия произошла на даче у погибшего в июне 2019 года.
По словам сотрудников СКР, обвиняемый пришел на встречу выпускников и высказал претензию, что его не позвали. После застолья 55-летний хозяин дачи и мужчина остались вдвоем. Во время разговора бывшие однокашники поссорились, и обвиняемый ударил мужчину несколько раз ножом. Ранения оказались смертельными.
Ранее под Смоленском произошло смертельное ДТП - фура сбила мужчину недалеко от надземного перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU