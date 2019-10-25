СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-25T10:02:59+03:00

Смолянину не понравилось, что его не позвали на праздник

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Под Смоленском мужчина убил одноклассника на встрече выпускников, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Трагедия произошла на даче у погибшего в июне 2019 года.

По словам сотрудников СКР, обвиняемый пришел на встречу выпускников и высказал претензию, что его не позвали. После застолья 55-летний хозяин дачи и мужчина остались вдвоем. Во время разговора бывшие однокашники поссорились, и обвиняемый ударил мужчину несколько раз ножом. Ранения оказались смертельными.

Ранее под Смоленском произошло смертельное ДТП - фура сбила мужчину недалеко от надземного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU