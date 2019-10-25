СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-25T11:39:40+03:00

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Смоленский «Сальвар» снова начнет искать пропавшего Влада Бахова, сообщают добровольцы в соцсетях. Выезд состоится 2 ноября. Добровольцы просят помощи у опытных поисковиков.

- Для отработки задач требуются только (!) старшие и имеющие опыт в проведении поисково-спасательных работ, - написали участники группы.

Искать смоленского подростка будут все там же – в лесах Демидовского района. Накануне поисковики провели встречу, где обсудили задачи по поиску и маршрут передвижения. В настоящее время сформировано четыре экипажа добровольцев.

Напомним, Влад Бахов пропал в апреле 2019 года. Подросток приехал на природу, где молодежь праздновала День рождения, и больше домой не вернулся. После о ходе расследования рассказали сотрудники регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU