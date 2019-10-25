Строительство нового детского сада завершается в Смоленске
На объекте установлены окна, крыша, почти выполнена внутренняя отделка
ФОТО: smolensk.er.ru.
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В Смоленске близится к завершению строительство нового детского сада. На объекте установлены окна, крыша, почти выполнена внутренняя отделка.
Напомним, двухэтажное здание сможет принять 150 детей. Полностью завершить работы планируется к концу 2019 года.
Также в столице региона завершается строительство пристройки к 33-й школе. Готовность объекта составляет более 85 процентов. В настоящее время внутри помещений идут отделочные работы, на улице – благоустройство территории.
ИСТОЧНИК KP.RU