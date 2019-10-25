2019-10-25T16:59:44+03:00
Общество

Строительство нового детского сада завершается в Смоленске

На объекте установлены окна, крыша, почти выполнена внутренняя отделка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: smolensk.er.ru.ФОТО: smolensk.er.ru.
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В Смоленске близится к завершению строительство нового детского сада. На объекте установлены окна, крыша, почти выполнена внутренняя отделка.

Напомним, двухэтажное здание сможет принять 150 детей. Полностью завершить работы планируется к концу 2019 года.

Также в столице региона завершается строительство пристройки к 33-й школе. Готовность объекта составляет более 85 процентов. В настоящее время внутри помещений идут отделочные работы, на улице – благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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