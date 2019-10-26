СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-26T09:06:24+03:00

Транспорт изменит конечные остановки и время отправления

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Пассажирские автобусы переходят на осенне-зимнее расписание в Смоленске, сообщает «Автоколонна 1308». Транспорт изменит конечные остановки и время отправления. В частности, пассажирам следует обратить внимание на маршруты №24, 33, 141, 105, 118.

Узнать новое расписание можно, перейдя по ссылке.

Ранее в Смоленске появился автобус, который от автовокзала доставит пассажиров в Германию. Поездка займет по времени 35 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU