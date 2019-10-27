В Смоленске ночью сбили молодую женщину
ДТП произошло на пешеходном переходе
ФОТО: скриншот видео паблика «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте.
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В Смоленске ночью на пешеходном переходе сбили молодую женщину, сообщает паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте. ДТП произошло в районе 22.30 26 октября на улице Маршала Еременко. О состоянии пешехода не сообщается.
Ранее еще одно смертельное ДТП с пешеходом произошло в районе Дивасов. Мужчина переходил дорогу вне перехода. От тяжелых травм он скончался на месте аварии.
Пользователи соцсетей отмечают, что рядом находился надземный переход, но мужчина решил сократить путь.
ИСТОЧНИК KP.RU