В Смоленске ночью сбили молодую женщину

27 Окт. 16:09 2019-10-27T16:09:02+03:00

ФОТО: скриншот видео паблика «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте.

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В Смоленске ночью на пешеходном переходе сбили молодую женщину, сообщает паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте. ДТП произошло в районе 22.30 26 октября на улице Маршала Еременко. О состоянии пешехода не сообщается.

Ранее еще одно смертельное ДТП с пешеходом произошло в районе Дивасов. Мужчина переходил дорогу вне перехода. От тяжелых травм он скончался на месте аварии.

Пользователи соцсетей отмечают, что рядом находился надземный переход, но мужчина решил сократить путь.

ИСТОЧНИК KP.RU