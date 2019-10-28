2019-10-28T06:20:03+03:00
Происшествия

В Смоленске прекращены поиски пропавшего 17-летнего парня

Александр Гаан пропал утром в субботу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО «Сальвар».ФОТО: ПСО «Сальвар».
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В Смоленске прекращены поиски пропавшего 17-летнего парня. ПСО «Сальвар» сообщает, что Александр Гаан найден живым.

Сообщается, что подросток ушел из дома утром в субботу и до вечера воскресенья о его местонахождении никто не знал. Подробности случившегося не раскрываются.

Ранее были объявлены новые поиски смоленского подростка Владислава Бахова. Сальваровцы собираются выехать в район поисков – Демидовский лес – только с опытными поисковиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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