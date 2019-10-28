СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-28T08:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Игру смолянина в «Поле чудес» показали на Первом канале. Заместитель директора Гнёздовского Дома культуры Андрей Беляков и народный ансамбль «Конарейки» выступил в первой тройке игроков. Крутить барабан участнику шоу предстояло третьим. Сразу же Андрею выпал сектор «Шанс» и он воспользовался им, благодаря чему ему удалось правильно назвать букву. А после – угадал еще одну, но потом ошибся и очередь перешла к первому игроку, которая и одержала победу. Эфир передаче доступен по ссылке.

Ранее продавец из Смоленска приняла участие в «Модном приговоре». Сын героини обвинил мать в том, что ее манера одеваться не соответствует возрасту. Также молодой человек не доволен образом жизни самого близкого ему человека.

ИСТОЧНИК KP.RU