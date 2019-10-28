Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске
Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске. Жители столицы региона делятся эмоциями от обновленного сквера на улице Попова. Смоляне в восторге от освещения пешеходной аллеи.
- Это очень круто выглядит в живую, - написала Анастасия Кузьменкова в официальном паблике администрации Смоленска в ВКонтакте.
Напомним, ранее территорию проинспектировал глава Смоленска Андрей Борисов. В целом, градоначальник остался доволен ходом работ. Отмечалось, что бульвар «60 лет ВЛКСМ» планируют сдать в срок.
Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске.Видео: паблик "Смоленск" ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU