2019-10-28T09:41:15+03:00
Общество

Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске

Жители столицы региона в восторге от благоустройства сквера на улице Попова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео ВКонтакте.Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске. Жители столицы региона делятся эмоциями от обновленного сквера на улице Попова. Смоляне в восторге от освещения пешеходной аллеи.

- Это очень круто выглядит в живую, - написала Анастасия Кузьменкова в официальном паблике администрации Смоленска в ВКонтакте.

Напомним, ранее территорию проинспектировал глава Смоленска Андрей Борисов. В целом, градоначальник остался доволен ходом работ. Отмечалось, что бульвар «60 лет ВЛКСМ» планируют сдать в срок.

Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске.Видео: паблик "Смоленск" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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