СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-28T09:41:15+03:00

Жители столицы региона в восторге от благоустройства сквера на улице Попова

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Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске. Жители столицы региона делятся эмоциями от обновленного сквера на улице Попова. Смоляне в восторге от освещения пешеходной аллеи.

- Это очень круто выглядит в живую, - написала Анастасия Кузьменкова в официальном паблике администрации Смоленска в ВКонтакте.

Напомним, ранее территорию проинспектировал глава Смоленска Андрей Борисов. В целом, градоначальник остался доволен ходом работ. Отмечалось, что бульвар «60 лет ВЛКСМ» планируют сдать в срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/740479" frameborder="0"></iframe> Появилось видео «светящегося тоннеля» в Смоленске.Видео: паблик "Смоленск" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU