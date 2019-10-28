СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-28T11:17:35+03:00

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В Смоленске открыли новую спортплощадку в обновленном парке 1100-летия. Место для занятий воркаунтом обустроено напротив дамбы у пруда. Площадка оборудована турниками, брусьями, шведской стенкой и др.

Воркаунт – вид спорта, так называемая уличная гимнастика, которая включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.

Ранее в соцсети появилось видео "тоннеля" в парке на улице Попова. Жители столицы региона в восторге от внешнего вида общественной зоны, которую отремонтировали в рамках программы "Комфортная городская среда".

ИСТОЧНИК KP.RU