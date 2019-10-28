2019-10-28T11:17:35+03:00
Общество

В Смоленске открыли новую спортплощадку в обновленном парке

Заняться воркаунтом можно в парке 1100-летия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске открыли новую спортплощадку в обновленном парке 1100-летия. Место для занятий воркаунтом обустроено напротив дамбы у пруда. Площадка оборудована турниками, брусьями, шведской стенкой и др.

Воркаунт – вид спорта, так называемая уличная гимнастика, которая включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.

Ранее в соцсети появилось видео "тоннеля" в парке на улице Попова. Жители столицы региона в восторге от внешнего вида общественной зоны, которую отремонтировали в рамках программы "Комфортная городская среда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24