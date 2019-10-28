Под Смоленском простятся с сорока солдатами, найденными в период «Вахты Памяти»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-28T13:20:06+03:00

29-30 октября в Дорогобужском районе состоится захоронение останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

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В Дорогобужском районе простятся с сорока солдатами, найденными в период «Вахты Памяти». Родственники троих погибших приедут в Смоленскую область, чтобы лично проститься с прадедами. Мероприятия пройдут в рамках регионального проекта «Единой России» «Связь поколений».

Госпитальное захоронение 1943 года было найдено в лесном массиве на местах проведения вырубки еще в конце 2018 года. Работы там проводил отряд из города Сафоново «Серп и молот» (командир Сергей Авраменко). В результате проведенных раскопок были найдены останки 36 воинов, четверых солдат нашли позднее.

Имена всех бойцов удалось установить благодаря таблички, которая сохранилась на месте погребения в 1943 году.

Проститься с родственниками приедет семья Турышева Рахимчана Турышевича, Антонова Михаила Александровича, Егошина Павла Лазаревича. Накануне состоится большой Вечер Памяти, где поисковики расскажут о подвиге погибших солдат и их поиске.

29 октября

14.00 – 14.40 – отпевание погибших воинов в храме Петра и Павла. г. Дорогобуж, ул Ленина, 60.

15.00 – 16.00 – знакомство гостей с краеведческим музеем. г. Дорогобуж, ул. Пушкина, 9.

16.00 – 18.00 – Вечер Памяти «Связь поколений», встреча с поисковиками и родственниками погибших воинов.

30 октября

11.00 – 12.30 – Торжественный митинг, погребение. Дорогобужский район, д. Алексино, воинский мемориал.

ИСТОЧНИК KP.RU