СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-28T16:58:10+03:00

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В Вязьме гаишники обвиняются в превышении полномочий, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Полицейские незаконно оформили на женщину грузовик «Скания».

Нарушение удалось выявить после проверки ФСБ.

Руководство УМВД по Смоленской области инициировало собственную проверку отделения № 3 (дислокация г. Вязьма) межрайонного отдела по регистрационно-экзаменационной работе регионального ГИБДД. Если обвинения подтвердятся – полицейские могут лишиться своих должностей.

Детали преступления не раскрываются. Известно, что женщина за регистрацией машины не обращалась.

Ранее реальный срок получил инспектор ДПС, сбивший на Рославльском шоссе женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии, а водитель скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU