2019-10-29T06:51:48+03:00
Происшествия

Чердаки многоэтажных домов проверит комиссия в Смоленске

Глава города потребовал закрыть доступ на крыши
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Чердаки многоэтажных домов проверит комиссия в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Глава города Андрей Борисов потребовал закрыть доступ на крыши, чтобы у подростков не было возможности на нее выйти.

Решение принято после регулярных сообщений в СМИ о посещении чердаков молодыми людьми.

Ранее в Смоленске полиция заинтересовалась подростком-экстремалом. Молодой человек забрался на строительный кран и на огромной высоте выполнил опасные для жизни трюки, после чего выложил их в сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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