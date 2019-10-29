Чердаки многоэтажных домов проверит комиссия в Смоленске
Глава города потребовал закрыть доступ на крыши
Фото: pixabay.com.
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Чердаки многоэтажных домов проверит комиссия в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Глава города Андрей Борисов потребовал закрыть доступ на крыши, чтобы у подростков не было возможности на нее выйти.
Решение принято после регулярных сообщений в СМИ о посещении чердаков молодыми людьми.
Ранее в Смоленске полиция заинтересовалась подростком-экстремалом. Молодой человек забрался на строительный кран и на огромной высоте выполнил опасные для жизни трюки, после чего выложил их в сеть.
ИСТОЧНИК KP.RU