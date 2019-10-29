СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-29T11:15:19+03:00

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В Смоленске техника готова выйти на уборку снега. О готовности парка рассказал генеральный директор МБУ «СпецАвто» Сергей Корецкий.

Глава учреждения отметил, что для оперативного реагирования на выпадение снега в учреждении организована готовность выезда не менее 12 пескоразбрасывателей в смену. Транспорт может работать в любое время суток.

Также подготовлена техника для уборки снега с проезжих частей и тротуаров и его последующего вывоза на полигон. Сформированы рабочие бригады для уборки остановок, переходов и лестниц.

Первый снег в Смоленске в 2019 году выпал 7 октября, но белые хлопья легли на землю и быстро растаяли. После в регионе установились аномальные для осени температуры. Столбик термометра значительно превышал привычные значения.

ИСТОЧНИК KP.RU