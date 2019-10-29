В Смоленске техника готова выйти на уборку снега
В Смоленске техника готова выйти на уборку снега. О готовности парка рассказал генеральный директор МБУ «СпецАвто» Сергей Корецкий.
Глава учреждения отметил, что для оперативного реагирования на выпадение снега в учреждении организована готовность выезда не менее 12 пескоразбрасывателей в смену. Транспорт может работать в любое время суток.
Также подготовлена техника для уборки снега с проезжих частей и тротуаров и его последующего вывоза на полигон. Сформированы рабочие бригады для уборки остановок, переходов и лестниц.
Первый снег в Смоленске в 2019 году выпал 7 октября, но белые хлопья легли на землю и быстро растаяли. После в регионе установились аномальные для осени температуры. Столбик термометра значительно превышал привычные значения.
ИСТОЧНИК KP.RU