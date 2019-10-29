СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-29T14:03:11+03:00

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В Смоленске воитель иномарки на скорости влетел в столб. ДТП произошло в 7.30 утра 28 октября в районе дома №7б по улице Нахимова. Спускаясь по «дамбе», машину занесло и развернуло на дороге. В результате аварии 27-летняя женщина была госпитализирована в больницу.

Ранее стало известно, что в регионе появятся 44 комплекса фотовидеофиксации нарушений. Два уже работают на улице Свердлова. В администрации региона сообщают, что технические средства будут установлены там, где происходит больше всего аварий. О конкретных участках не сообщается. Отмечается, что в местах, где работают камеры, ситуация с травматизмом изменилась в лучшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU