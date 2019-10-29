Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари
Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари. Как сообщают представители городской администрации, в столице региона расторгнут контракт с компанией, которая ранее отвечала за работу светильников. Причиной стало недобросовестное исполнение обязанностей.
- В штате компании было три человека, без соответствующего допуска, образования, навыков, отсутствовала необходимая техника. На данный момент заключены новые контракты. За каждый район отвечает определенная фирма, - сообщили в администрации.
Заявки на проверку и восстановление светильников можно оставить диспетчеру городской администрации по телефону - 32-86-12.
Ранее стало известно о модернизации уличного освещения. Проблему с темными улицами полностью решат в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU