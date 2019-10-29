2019-10-29T17:07:41+03:00
Общество

Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари

В столице региона расторгнут контракт с компанией, отвечающей за освещение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска, ВКонтакте.Фото: администрация Смоленска, ВКонтакте.
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Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари. Как сообщают представители городской администрации, в столице региона расторгнут контракт с компанией, которая ранее отвечала за работу светильников. Причиной стало недобросовестное исполнение обязанностей.

- В штате компании было три человека, без соответствующего допуска, образования, навыков, отсутствовала необходимая техника. На данный момент заключены новые контракты. За каждый район отвечает определенная фирма, - сообщили в администрации.

Заявки на проверку и восстановление светильников можно оставить диспетчеру городской администрации по телефону - 32-86-12.

Ранее стало известно о модернизации уличного освещения. Проблему с темными улицами полностью решат в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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