СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-29T17:07:41+03:00

В столице региона расторгнут контракт с компанией, отвечающей за освещение

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Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари. Как сообщают представители городской администрации, в столице региона расторгнут контракт с компанией, которая ранее отвечала за работу светильников. Причиной стало недобросовестное исполнение обязанностей.

- В штате компании было три человека, без соответствующего допуска, образования, навыков, отсутствовала необходимая техника. На данный момент заключены новые контракты. За каждый район отвечает определенная фирма, - сообщили в администрации.

Заявки на проверку и восстановление светильников можно оставить диспетчеру городской администрации по телефону - 32-86-12.

Ранее стало известно о модернизации уличного освещения. Проблему с темными улицами полностью решат в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU