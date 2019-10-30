В Рославле открыт новый спортзал
В помещении есть все необходимое оборудование для полноценных тренировок спортсменов.
Фото: smoloblduma.ru.
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В Рославле открыт новый спортзал. Работы по обновлению зала заняли около двух месяцев. Сегодня в помещении есть все необходимое для занятий боксом.
Ранее в Ельнинском районе открыли Шараповский сельский дом культуры. В здании не было ремонта пол века: прогнили крыша, полы, требовали обновления стены учреждения. На ремонт здания затрачено почти 4 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU