СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-30T07:37:34+03:00

В помещении есть все необходимое оборудование для полноценных тренировок спортсменов.

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В Рославле открыт новый спортзал. Работы по обновлению зала заняли около двух месяцев. Сегодня в помещении есть все необходимое для занятий боксом.

Ранее в Ельнинском районе открыли Шараповский сельский дом культуры. В здании не было ремонта пол века: прогнили крыша, полы, требовали обновления стены учреждения. На ремонт здания затрачено почти 4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU