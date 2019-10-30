СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-30T09:12:41+03:00

Внеплановая проверка показала: на переработку пускалось меньше мяса, чем в итоге получалось готовых изделий, также использовалось просроченное сырье

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На мясокомбинате под Смоленском нашли серьезные нарушения. Их удалось обнаружить в ходе внеплановой проверки специалистами управления Россельхознадзора на мясоперерабатывающем предприятии ОАО «Сафоновомясопродукт».

Сообщается, что на переработку пускалось меньше мяса, чем в итоге получалось готовых изделий. К примеру, из 200 кг говядины было получено 13 кг вырезки и 506,7 кг мясных блоков.

- Это говорит о том, что мясо и полуфабрикаты фактически были произведены из сырья неизвестного происхождения и неподтвержденного качества, - сообщили специалисты ведомства. - Также установлены случаи, когда в переработку направлялось сырье с уже истекшим сроком годности.

Ранее в Смоленске изъяли более тысячи единиц контрафактной одежды. Среди конфискованного одежда известных брендов. Сомнения вызвала цена и качество изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU