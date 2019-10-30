В Смоленске иномарка сбила ребенка на переходе
12-летний мальчик госпитализирован в областную больницу
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске иномарка сбила ребенка на переходе, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 20.00 в районе дома №100 на улице Попова.
- 12-летний мальчик с телесными повреждениями доставлен в СОКБ, - сообщили в полиции.
Ранее на «зебре» сбили девочку. Водитель наехал на ребенка на М. Жукова и скрылся с места происшествия.
А на улице Соболева один из подростков нарочно бросился под колеса проезжавшей машины.
ИСТОЧНИК KP.RU