СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-30T12:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске иномарка сбила ребенка на переходе, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 20.00 в районе дома №100 на улице Попова.

- 12-летний мальчик с телесными повреждениями доставлен в СОКБ, - сообщили в полиции.

Ранее на «зебре» сбили девочку. Водитель наехал на ребенка на М. Жукова и скрылся с места происшествия.

А на улице Соболева один из подростков нарочно бросился под колеса проезжавшей машины.

ИСТОЧНИК KP.RU