2019-10-30T14:57:57+03:00
Происшествия

В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения

Подозреваемый мужчина закрыл лицо платком и угрожал продавцу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инцидент произошел накануне на улице М. Соколовского.

Сообщается, что подозреваемый мужчина закрыл лицо платком и угрожал продавцу предметом, похожим на нож. Добычей вора стали 17 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейские задержали грабителя.

- Установлена причастность ранее судимого за кражу и разбой местного жителя 1986 года рождения. К моменту задержания при нем находилась часть суммы, остальное он успел потратить. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили в полиции.

Ранее полицейские объявили в розыск 48-летнего Сергея Санькова. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения.Видео: пресс-служба регионального УМВД.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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