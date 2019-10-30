СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-30T14:57:57+03:00

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В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инцидент произошел накануне на улице М. Соколовского.

Сообщается, что подозреваемый мужчина закрыл лицо платком и угрожал продавцу предметом, похожим на нож. Добычей вора стали 17 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейские задержали грабителя.

- Установлена причастность ранее судимого за кражу и разбой местного жителя 1986 года рождения. К моменту задержания при нем находилась часть суммы, остальное он успел потратить. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили в полиции.

Ранее полицейские объявили в розыск 48-летнего Сергея Санькова. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/741005" frameborder="0"></iframe> В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения.Видео: пресс-служба регионального УМВД.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU