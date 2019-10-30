В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения
В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инцидент произошел накануне на улице М. Соколовского.
Сообщается, что подозреваемый мужчина закрыл лицо платком и угрожал продавцу предметом, похожим на нож. Добычей вора стали 17 тысяч рублей.
Через некоторое время полицейские задержали грабителя.
- Установлена причастность ранее судимого за кражу и разбой местного жителя 1986 года рождения. К моменту задержания при нем находилась часть суммы, остальное он успел потратить. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили в полиции.
Ранее полицейские объявили в розыск 48-летнего Сергея Санькова. Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.
В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения.Видео: пресс-служба регионального УМВД.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU