СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-30T17:03:26+03:00

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Три сквера отремонтируют в 2020 году в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Выбирать какие именно будут жители столицы региона.

- В голосовании будут участвовать пешеходная зона от памятника Федору Коню до сквера им. Пушкина и Массовое поле в «Лопатинском саду», пешеходная зона у храма Святых Новомучеников на ул. 25 Сентября, сквер за кинотеатром «Октябрь», Парк пионеров, сквер у обелиска «Штык» на пересечении улиц Фрунзе и 12 лет Октября и площадка у танка Т-34, что на въезде в город со стороны Печерска, - сообщили в администрации.

Выбирать нужно будет по одному из каждого района. В предыдущие годы свое мнение смоляне могли высказать лично, придя на участок для голосования, так и по интернету.

В 2019 году работы проходят на четырех общественных зонах. Две из них почти готовы, на Багратиона у самолета и площадке у церкви Петра и Павла еще продолжаются.

Ранее власти указали на недостатки программы, в рамках которой проходят работы.

ИСТОЧНИК KP.RU