2019-10-31T06:44:17+03:00
Общество

В Смоленске дополнительные автобусы пустят в родительскую субботу

Транспорт будет курсировать по маршруту № 11 «пл. Победы - Рябиновая поляна»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: «Автоколонна 1308».Фото: «Автоколонна 1308».
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В Смоленске дополнительные автобусы пустят в родительскую субботу, сообщает комитет по информационной политике администрации города. 2 ноября транспорта станет больше на маршруте № 11 «пл. Победы - Рябиновая поляна». Автобусы будут ездить до обеда интервалом в один час: пл Победы: 8.50, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45; Рябиновая поляна: 9.12, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10.

Ранее дачные автобусы изменили расписание движения. Корректировки связаны с переходом транспорта на осенне-зимнее расписание, сообщает «Автоколонна 1308». В частности, пассажирам следует обратить внимание на маршруты №24, 33, 141, 105, 118.

ИСТОЧНИК KP.RU

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