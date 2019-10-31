2019-10-31T06:56:35+03:00
Общество

20 новых деревьев высадили в парке «Соловьиная роща» Смоленска

Кедры и ели подарил «Зеленстрою» инициативный житель столицы региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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20 новых деревьев высадили в парке «Соловьиная роща» Смоленска. Кедры и ели подарил «Зеленстрою» инициативный житель столицы региона Александр Киталев.

В городской администрации отметили, что готовы и дальше принимать растения, чтобы в дальнейшем украсить улицы и скверы областного центра.

Ранее в парке был заложен «Сад добра». Благоустройством занимаются дети и врачи, которые подарили им вторую жизнь. Таким образом, сад напомнит жителям города о спасенных жизнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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