СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-31T07:55:38+03:00

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Под Смоленском в ДТП попали девять машин. Массовая авария произошла в восьмом часу вечера 30 октября на мосту через реку Ольшанка в Гнездове.

По сообщению очевидцев, на дороге произошло три крупных ДТП. Машины побились в обоих направлениях. Сообщается, что водители и пассажиры, ехавшие с ними не пострадали, а транспорту требуется серьезный ремонт.

- Вот и настал тот день, когда мелкий снежок устроил в городе ледовое побоище, - написали автомобилисты в соцсетях. - Будьте умнее, сейчас потраченные лишние 5 тысяч спасут вас в трудной ситуации, берите новую резину. Всем добра, каждого из вас ждут дома.

Ранее стало известно, что до 2024 года на территории области установят 44 комплекса видеофиксации нарушений. Два уже работают на улице Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU