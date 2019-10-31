В Смоленской области бизнесмена подозревают в неуплате 5,5 млн налогов
В Смоленской области бизнесмена подозревают в неуплате 5,5 млн налогов. По словам официального представителя регионального следственного комитета Натальи Зуевой, 45-летний предприниматель больше года - с февраля 2018 по апрель 2019 года - не платил налоги с сотрудников, работавших на него.
Сообщается, что предприятие занималось производством паровых котлов и другого оборудования в городе Сафоново. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Смоленской области был задержан директор управляющей компании ООО «Наш дом». Руководитель больше полугода не платил зарплату сотрудникам. Сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU