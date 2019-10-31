2019-10-31T10:02:28+03:00
Происшествия

В Смоленской области бизнесмена подозревают в неуплате 5,5 млн налогов

Предприниматель больше года не делал выплаты с работавших на него сотрудников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области бизнесмена подозревают в неуплате 5,5 млн налогов. По словам официального представителя регионального следственного комитета Натальи Зуевой, 45-летний предприниматель больше года - с февраля 2018 по апрель 2019 года - не платил налоги с сотрудников, работавших на него.

Сообщается, что предприятие занималось производством паровых котлов и другого оборудования в городе Сафоново. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленской области был задержан директор управляющей компании ООО «Наш дом». Руководитель больше полугода не платил зарплату сотрудникам. Сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расписание поездов «Витебск – Рудня» и «Смоленск – Вязьма» изменится в ноябре
Останки 559 жертв политических репрессий перезахоронили в Катыни
Под Смоленском в ДТП попали девять машин
Нерадивый отец отработает долг по алиментам в школе под Смоленском
20 новых деревьев высадили в парке «Соловьиная роща» Смоленска
В Смоленске дополнительные автобусы пустят в родительскую субботу
Три сквера отремонтируют в 2020 году в Смоленске
В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения
Под Смоленском поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем
В Смоленске иномарка сбила ребенка на переходе
Смоленский молочный комбинат «Роса» готовят к открытию
Стало известно расписание поездов в Смоленской области на праздники
На мясокомбинате под Смоленском нашли серьезные нарушения
В Рославле открыт новый спортзал
Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах
В Смоленске объявлен розыск подозреваемого в тяжком преступлении
Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари