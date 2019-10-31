2019-10-31T11:48:44+03:00
Общество

Расписание поездов «Витебск – Рудня» и «Смоленск – Вязьма» изменится в ноябре

Корректировки внесены по просьбе Белорусской железной дороги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

Расписание поездов «ВитебскРудня» и «СмоленскВязьма» изменится в ноябре, сообщает пресс-служба МЖД. Поезда №6643 (с отправлением в 17:13 из Витебска) и №6646 (в 19:10 из Рудни), курсирующие по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям, дополнительно выйдут на маршруты 6 и 7 ноября. 11 и 18 ноября они выполнят укороченные рейсы только между станциями Витебск и Заольша. Изменения внесены по просьбе Белорусской железной дороги.

С 6 по 8 и с 11 по 14 ноября изменится время отправления пригородного поезда №6204 «Смоленск – Вязьма». Он отправится на 40 минут позже привычного расписания – в 8:45. Эта корректировка внесена в связи с плановым ремонтом путей.

Планируя свою поездку, внимательно ознакомьтесь с расписанием. Посмотреть его можно на вокзалах, а также сайте компании.

Ранее стало известно расписание поездов на ноябрьские праздники. 4 ноября произойдут изменения в движении пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион Брянской и Калужской областями.

А 1 ноября на ж/д вокзале пройдёт «Большой этнографический диктант». Акция состоится в 11.00. Информация о мероприятии будет передаваться по громкоговорящей связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области бизнесмена подозревают в неуплате 5,5 млн налогов
Останки 559 жертв политических репрессий перезахоронили в Катыни
Под Смоленском в ДТП попали девять машин
Нерадивый отец отработает долг по алиментам в школе под Смоленском
20 новых деревьев высадили в парке «Соловьиная роща» Смоленска
В Смоленске дополнительные автобусы пустят в родительскую субботу
Три сквера отремонтируют в 2020 году в Смоленске
В Смоленске ночью посетитель бара вынес кассу из заведения
Под Смоленском поисковики нашли сбитый в годы войны самолет с экипажем
В Смоленске иномарка сбила ребенка на переходе
Смоленский молочный комбинат «Роса» готовят к открытию
Стало известно расписание поездов в Смоленской области на праздники
На мясокомбинате под Смоленском нашли серьезные нарушения
В Рославле открыт новый спортзал
Смоленских автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах
В Смоленске объявлен розыск подозреваемого в тяжком преступлении
Смолянам указали, куда жаловаться на не горящие фонари