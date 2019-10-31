СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-31T11:48:44+03:00

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Расписание поездов «Витебск – Рудня» и «Смоленск – Вязьма» изменится в ноябре, сообщает пресс-служба МЖД. Поезда №6643 (с отправлением в 17:13 из Витебска) и №6646 (в 19:10 из Рудни), курсирующие по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям, дополнительно выйдут на маршруты 6 и 7 ноября. 11 и 18 ноября они выполнят укороченные рейсы только между станциями Витебск и Заольша. Изменения внесены по просьбе Белорусской железной дороги.

С 6 по 8 и с 11 по 14 ноября изменится время отправления пригородного поезда №6204 «Смоленск – Вязьма». Он отправится на 40 минут позже привычного расписания – в 8:45. Эта корректировка внесена в связи с плановым ремонтом путей.

Планируя свою поездку, внимательно ознакомьтесь с расписанием. Посмотреть его можно на вокзалах, а также сайте компании.

Ранее стало известно расписание поездов на ноябрьские праздники. 4 ноября произойдут изменения в движении пригородных поездов, курсирующих в Смоленской области и соединяющих регион Брянской и Калужской областями.

А 1 ноября на ж/д вокзале пройдёт «Большой этнографический диктант». Акция состоится в 11.00. Информация о мероприятии будет передаваться по громкоговорящей связи.

ИСТОЧНИК KP.RU