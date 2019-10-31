Смолянин выступил в «Давай поженимся» на федеральном канале
Смолянин выступил в «Давай поженимся» на федеральном канале: 28-летний Юрий, работающий в нашем регионе машинистом башенного крана, пришел знакомиться с миниатюрной героиней из Москвы Александрой. Молодой человек рассказал, что служил в Спецназе и сегодня сам обеспечивает свою жизнь.
Главная героиня отметила – экономист по профессии и мастер спорта по шахматам не оценила креативный выход и оригинальный сюрприз жениха.
Кого выбрала миниатюрная девушка можно посмотреть здесь. Ранее смоляне играли в «Поле чудес». Житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы не подавали заявку на участие в шоу – редакция программы сама вышла на самобытный коллектив и пригласила на программу.
ИСТОЧНИК KP.RU