2019-10-31T12:58:48+03:00
Общество

Смолянин выступил в «Давай поженимся» на федеральном канале

28-летний Юрий пришел знакомиться с миниатюрной героиней из Москвы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео Первого канала.Фото: скриншот видео Первого канала.
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Смолянин выступил в «Давай поженимся» на федеральном канале: 28-летний Юрий, работающий в нашем регионе машинистом башенного крана, пришел знакомиться с миниатюрной героиней из Москвы Александрой. Молодой человек рассказал, что служил в Спецназе и сегодня сам обеспечивает свою жизнь.

Главная героиня отметила – экономист по профессии и мастер спорта по шахматам не оценила креативный выход и оригинальный сюрприз жениха.

Кого выбрала миниатюрная девушка можно посмотреть здесь. Ранее смоляне играли в «Поле чудес». Житель Десногорска Владимир Платонов и фольклорный музыкальный коллектив детской школы не подавали заявку на участие в шоу – редакция программы сама вышла на самобытный коллектив и пригласила на программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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