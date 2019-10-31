ДТП с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске
Электротранспорт встал в сторону улицы Багратиона
ДТП с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ДТП Kia с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске. Авария произошла около 18.20 31 октября у жилого комплекса "Нахимовский". В сторону Багратиона транспорт движется по одной полосе, движение трамваев временно прекращено.
Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU