2019-10-31T19:16:39+03:00
Происшествия

ДТП с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске

Электротранспорт встал в сторону улицы Багратиона
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ДТП с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске.ДТП с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ДТП Kia с трамваем парализовало движение на дамбе в Смоленске. Авария произошла около 18.20 31 октября у жилого комплекса "Нахимовский". В сторону Багратиона транспорт движется по одной полосе, движение трамваев временно прекращено.

Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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