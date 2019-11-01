СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-01T06:38:26+03:00

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Смоляне отметят День народного единства, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Праздник пройдет на Массовом поле 4 ноября. Перед жителями города и туристами выступят народные коллективы. Начало в 12.00.

В администрации предупреждают, что в день проведения праздника запрещена продажа алкоголя в радиусе 20 метров от входа детские, образовательные, медицинские организации и в радиусе 100 метров от мест массового скопления граждан. Также рекомендуется ограничить продажу в стеклянной таре прохладительных напитков.

Ранее власти обсудили с дизайнерами благоустройство Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU