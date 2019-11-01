СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-01T07:26:13+03:00

Студент медицинского университета получил двойку и мог быть отчислен из заведения

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В Смоленске оштрафовали мать за попытку проплатить экзамен сыну – женщина с посредником перевела 30 тыс. рублей на карту преподавателя. Студент получил двойку и мог быть отчислен, если бы в следующий раз не прошел испытание.

- Член экзаменационной комиссии сообщила о взятке в полицию. Молодой человек был отчислен из заведения, а его мать суд с учетом ее раскаяния оштрафовал на 30 тыс. рублей, а посредника - преподавателя вуза - на 10 тыс. руб. - сообщили в региональном следкоме.

Ранее появилась информация о предпринимателе, которого подозревают в неуплате 5,5 млн налогов. По словам официального представителя регионального следственного комитета Натальи Зуевой, 45-летний предприниматель больше года - с февраля 2018 по апрель 2019 года - не платил налоги с сотрудников, работавших на него.

Сообщается, что предприятие занималось производством паровых котлов и другого оборудования в городе Сафоново.

ИСТОЧНИК KP.RU