СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-01T07:40:36+03:00

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«Аллею памяти» создадут в Реадовском парке Смоленска. С таким поручением губернатор Алексей Островский намерен обратиться к главе города Андрею Борисову. Место напомнит о невинно погибших жителях региона.

В администрации региона напоминают, что Смоленщина понесла одни из самых многочисленных потерь среди гражданского населения во время войны. Здесь было уничтожено более полумиллиона мирных жителей.

Ранее в парке «Соловьиная роща» заложили «Сад добра». Деревья появились по инициативе участников благотворительного проекта «Море добра», который помогает детям, оставшихся без попечения родителей. Растения высаживали приемные родители, врачи, реаниматологи, попечители, словом, люди, сыгравшие в жизни детей ключевую роль.

ИСТОЧНИК KP.RU