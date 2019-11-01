СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-01T09:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

У водителя и пассажира машины нашли наркотики в Смоленской области. Задержание мужчин произошло накануне на одной из улиц села Ершичи. Во время досмотра водителя, который и привлек внимание полицейских, пассажир пытался убежать, но его удалось остановить.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что наркотики были найдены в личных вещах задержанных. На допросе они пояснили, что купили препараты через закладки не для перепродажи.

В Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU