СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-01T13:47:03+03:00

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Водитель легковушки погиб в страшном ДТП в Смоленске, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла в десятом часу утра 1 ноября на Краснинском шоссе.

По словам очевидцев, дорогу не поделили «Лада» и «Киа». Сообщается, что водитель отечественной машины выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с корейцем. От тяжелых травм водитель «Лады» скончался на месте аварии.

Ранее смоленских автомобилистов предупредили о скользкой дороге. А 31 ноября в ДТП попали девять машин. Сообщается, что водители и пассажиры, ехавшие с ними, не пострадали, а транспорту требуется серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU