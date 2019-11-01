Смоленская таможня открыта для конструктивного диалога с бизнесом

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-01T14:12:48+03:00

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В столице региона состоялся очередной семинар с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющими таможенные операции в регионе деятельности Смоленской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие руководство таможни, таможенных постов и функциональных отделов, консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области Сергей Ковалев.

Открыл встречу начальник таможни Владислав Лёгкий. Он коротко остановился на итогах Международного таможенного форума, состоявшего 24-25 октября. В нем участвовала и делегация Смоленской таможни. На форуме была представлена Стратегия развития таможенной службы до 2030 года, согласно которой основное направление развития Федеральной таможенной службы - дальнейшая цифровизация процессов и внедрение в работу искусственного интеллекта.

Повестка семинара была весьма обширна и включала семь вопросов, по которым с докладами выступили начальники ряда функциональных отделов и Смоленского таможенного поста (Центр электронного декларирования).

Особое внимание было уделено теме, связанной с автоматической регистрацией деклараций на товары и их автоматическим выпуском. Следует отметить, что на сегодняшний день в таможне доля автоматически зарегистрированных ДТ по экспорту составляет более 84%, по импорту – более 40%. Доля автоматически выпущенных электронных деклараций на экспортируемые товары, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска, составляет 51,5%, на импортируемые – 31,6%. При этом время выпуска составляет 1-5 минут.

Подробно были рассмотрены вопросы, имеющие непосредственное значение для авторегистрации и автовыпуска товаров, произведен разбор ошибок, допускаемых участниками ВЭД при формализации представляемых документов и заполнении деклараций на товары, что должно, безусловно, повысить долю деклараций выпускаемых без участия инспектора и ускорить сроки выпуска товаров.

После обсуждения докладов состоялся «круглый стол», в ходе которого рассматривались проблемы и вопросы, касающиеся работы ЦЭД, сроков выпуска и информационного взаимодействия, досмотровых операций, подтверждения страны происхождения, условного выпуска товаров, интеллектуальной собственности и др. На все вопросы были даны ответы и разъяснения.

Один из постоянных участников семинаров и рабочих встреч представитель Десногорского полимерного завода Ирина Востренкова дала положительную оценку данному мероприятию.

- Сегодня состоялся очень хороший диалог, - сказала она. - Рассматривались очень интересные вопросы и особенно по электронному декларированию. Для нас они были очень важны.

Завершая встречу, Владислав Лёгкий поблагодарил всех за активное участие в работе семинара и «круглого стола» и отметил, что таможня и впредь готова к конструктивному диалогу с бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU