СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-02T13:59:48+03:00

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В Смоленске началось голосование по выбору сквера для благоустройства. Опрос проводится на сайте городской администрации, а также в официальном паблике властей в ВКонтакте. Жителям столицы региона нужно выбрать три территории из девяти – по одной в каждом районе. В Заднепровском предлагают обновить сквер у штыка (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября на Покровской горе), площадку в «Танка» (на въезде в Смоленск со стороны Печерска) или набережную Днепра в кафе «Хуторок», в Ленинском – главную пешеходную артерию областного центра – улицу Октябрьской Революции, территорию от памятника Федору Коню до сквера им. Пушкина или Массовое поле, а в Промышленном – Парк Пионеров (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского), сквер у кинотеатра «Октябрь» или площадку между ул. 25 Сентября и проспектом Строителей напротив Храма Новомучеников и Исповедников Российских.

Отдать свой голос можно до 20.00 15 ноября. После сотрудники администрации приступят к подсчету голосов.

По данным на 14.00 2 ноября, в опросе приняли участие 340 человек. Большинство голосов отдано за обновление пешеходной зоны за кинотеатром "Октябрь", а также преображение Массового поля и Набережной. Посмотреть, каким видят Массовое поле дизайнеры можно здесь. Проект благоустройства с артобъектами, музеем в Крепостной стене и кафе у пруда представил Дизархист.

ИСТОЧНИК KP.RU