2019-11-02T14:22:41+03:00
Общество

Добровольцы уехали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова

«Сальваровцы» внимательнее проверят участки, где мог потеряться парень
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Добровольцы уехали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова. Восемь экипажей уже прибыли на место сборов и приступили к выполнению ранее поставленных задач. Работы будут вестись в том числе и в заболоченной местности.

- Поисковый сезон подходит к концу, выезд в Демидов необходим для отработки задач, которые показались нам выполненными, но имеют погрешности, - сообщили представители отряда.

Добровольцы также сообщили, что поиски не связаны с какими-то версиями экстрасенсов.

- «Сальвар» никогда не сотрудничает с экстрасенсами, магами, колдунами и прочими видящими «ясно». За 8 лет нашей практики ни один экстрасенс не нашел пропавшего человека, - заметили добровольцы.

Работы будут вестись до наступления темноты, далее поисковики вернутся в Смоленск. В обследовании территории участвуют самые опытные участники отряда.

Напомним, смоленский подросток Влад Бахов пропал весной 2019 года. На чужом Дне рождении парень ушел в лес и не вернулся. До настоящего времени о нем ничего не известно. Комментарии следователей по поводу случившегося можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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