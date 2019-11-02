СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-02T14:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Добровольцы уехали на новые поиски смоленского подростка Влада Бахова. Восемь экипажей уже прибыли на место сборов и приступили к выполнению ранее поставленных задач. Работы будут вестись в том числе и в заболоченной местности.

- Поисковый сезон подходит к концу, выезд в Демидов необходим для отработки задач, которые показались нам выполненными, но имеют погрешности, - сообщили представители отряда.

Добровольцы также сообщили, что поиски не связаны с какими-то версиями экстрасенсов.

- «Сальвар» никогда не сотрудничает с экстрасенсами, магами, колдунами и прочими видящими «ясно». За 8 лет нашей практики ни один экстрасенс не нашел пропавшего человека, - заметили добровольцы.

Работы будут вестись до наступления темноты, далее поисковики вернутся в Смоленск. В обследовании территории участвуют самые опытные участники отряда.

Напомним, смоленский подросток Влад Бахов пропал весной 2019 года. На чужом Дне рождении парень ушел в лес и не вернулся. До настоящего времени о нем ничего не известно. Комментарии следователей по поводу случившегося можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU